Apple, ‘Siri’nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 95 milyon dolar ödeyecek

ABD’li teknoloji devi Apple, sesli asistan teknolojisi ‘Siri’nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 362 milyon lira) ödemeyi kabul etti.

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Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White’ın onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland’daki federal mahkemeye sunuldu.

Dava, ‘Siri’nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın onaylanması halinde ‘Siri’ özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara (708 lira) kadar ödeme alabilecek.

Anlaşma 17 Eylül 2014 ila 31 Aralık 2024’te Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi ABD’deki kullanıcıları kapsayacak.

Sesli asistan teknolojisi ‘Siri’ ilk olarak 2011’de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Kullanıcıların ‘Siri’yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan ‘Hey Siri’ özelliğiyse 2014’te tanıtılmıştı.