Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre Antalya Körfezi’nde saat 16.51’de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliğiyse Sarsıntının 7 kilometre.

Naci Görür uyarmıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Naci Görür yaklaşık bir ay önce şöyle demişti: “Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya’nın, arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı.“