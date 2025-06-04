Ankara'da yumurta tesisinde yangın: Binlerce tavuk öldü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Kaymakam Vehbi Bakır “Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor. Ne kadarının telef olduğu sonra belli olacak” dedi.

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Yakuphasan Mahallesi’ndeki yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binlerce tavuğun öldüğü olduğu yangında bir kişi dumandan etkilendi ve tedaviye alındı.

Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakır şunları söyledi:

* Yangının çıkış nedeniyle ilgili şimdilik net bir şey söyleyemeyiz, ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamalar yapılacaktır.

* Şu anda telef olan tavuk sayısını bilemiyoruz. Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor, ne kadarının telef olduğu soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak incelemede belli olacak.