Ankara’da ulaşıma zam

Anakra’da toplu taşımaya zam geldi: Tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olacak.

Fotoğraf: ego.gov.tr

Son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmesi Ankara’da özel halk otobüslerinin kontak kapatmasına neden olmuştu.

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, dün zamlarından dolayı ‘zorunlu olarak çalışamayacaklarını’ duyurmuş; bugün ise şoförler Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oplu taşıma ücretlerine en az 10 TL zam istemişti.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafa destek olacaklarını belirtip tam biletin 6,5 lira olması için teklif götürüleceğini bildirmişti. Bunun üzerine şoförler grevlerini sonlandırmıştı.

EGO Genel Müdürlüğü, fiyatların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından karara bağlandığını duyurdu.

Değişen fiyatlara ilişkin açıklama şöyle: “UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olarak uygulanacaktır.

Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiş, ulaşım maliyeti ise 10,5 TL olarak açıklanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamasının ardından fiyat artış oranı kısıtlı tutulmuştu. Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama yüzde 70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında yüzde 79 artış yaşanmıştı.”