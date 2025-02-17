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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Ankara’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre 40 kişininse yoğun bakımda tedavisi sürüyor.


Sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmalar da devam ediyor.

Ankara başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 25 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca ‘kaçakçılık’ ve ‘olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturmayaysa Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları eklendi.

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