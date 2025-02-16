İstanbul valisi: Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki sahte içki vakalarına ilişkin “Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül. Fotoğraf: AA

Gül, Habertürk‘te katıldığı televizyon programında sahte içkinin ‘tezgah altından pet şişelerde’ satıldığını söyledi.

İçki satma ruhsatı olan büfelere kamera zorunluluğu getirildiğini hatırlatan vali, verilen cezaların yanısıra ruhsat iptali için belediyelere de başvurduklarını belirtti.

Valinin konuşması şöyle:

“Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor. Tezgah altında satılan pet şişelerde satılan içkiden bahsediyoruz. İçine çeşitli maddeler konulmuş zehirden bahsediyoruz. üç defa kullandığında bir şey olmadığı içki, dördüncü sefer kullandığında sizi canından edebiliyor. Bizim yaptığımız denetimleri artırdık. Tarım müdürlüğü, zabıta, ilçe belediyesi, emniyet bütün birimleriyle olabildiğince denetimleri artırdık.

Büfelere, içki satan yerlere geçen sene kasım ayında kamera takma zorunluluğu getirdik. İçki satma ruhsatı olan yerlerde kameraların takılması gerekiyor. Ve bir ay boyunca o kameraların kayıt etmesi gerekiyor.

Şu an İstanbul’daki bütün büfelerde ruhtası olan işletmelerde bu dediğim kameralar var. Ayrıca bu sene yaptığımız bir uygulama da şu: Herhangi bir işletmede kaçak içki, sahte içki bulduğumuzda sadece adli olarak ceza vermiyoruz aynı zamanda işletme ruhsatını iptal etmek için ilçe belediyelerine bildirimde bulunuyoruz.”