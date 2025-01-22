Ankara'da özel halk otobüsü krizi: EGO'dan indirimli yolcu taşımayanlara yaptırım

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımama kararı alan özel halk otobüsü esnafına yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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Dün Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) 1 Şubat’tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli tarifelerinden faydalanan yolcuları taşımayacağını duyurmuştu.

EGO, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) gelir desteğini kestiği gerekçesiyle yolcu taşımama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABB’nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü ve özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Buna rağmen 2020’den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilen açıklama şöyle:

“Ne yazık ki son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar, bu desteklerin devamını mümkün kılmamaktadır.

Kalıcı çözümün adresi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bakanlığın, özel halk otobüslerine sağlanan destek ödemelerini artırması ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini teminat altına alması gerekmektedir.

ABB olarak, yasal düzenlemeleri uygulamayan, ücretsiz, indirimli veya öğrenci abonman kartı sahiplerini toplu taşıma araçlarına kabul etmeyen özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatırız.”