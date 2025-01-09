Ankara’da özel halk otobüsü esnafı, talepleri karşılanmazsa kontak kapatacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) taleplerini karşılamazsa 20 Ocak’ta kontak kapatacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kara, Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafıyla beraber Ankara terminalinde ABB’den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirtti.

Ücretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması için talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.

Çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını fakat ulaşıma Ankara’da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne süren başkan şöyle konuştu:

“İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara’da tam bilet sayısını geçti.

İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38’di. Bugünlerdeyse yüzde 20’lerde.

Bugüne kadar esnafa yardımcı oldunuz. 20 Ocak’ta bu esnafa kontak kapattırmayalım.”

Kara, 20 Ocak’ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halindeyse ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını belirtti.