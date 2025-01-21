Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren indirimli yolcu taşımayacak

Ankara’da özel halk otobüsü esnafı, 1 Şubat’tan itibaren abonman, indirimli ve ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını duyurdu.

Gerekçe olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bu tarifelere gelir desteğini kesmesi gösterildi.

Fotoğraf: AA

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) imzasıyla özel halk otobüslerine asılan duyuruda, ABB’nin abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024’te kesildiği hatırlatıldı.

Gelir desteğinin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken, otobüsçüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ücretsiz yolcular için verdiği desteğin de yeterli olmadığını öne sürdü.

Otobüsçüler bu gerekçelerle 1 Şubat’tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli tarifelerinden faydalanan yolcuları taşımayacak.

TÖHOB ve ÖHO indirimli kart sahiplerinden EGO araçlarını tercih etmesini rica etti.

EGO’dan açıklama

EGO Genel Müdürlüğü X’te, bir kullanıcının ABB’nin bu konuda nasıl bir karar alacağına ilişkin sorusu üzerine açıklama yaptı.

Özel halk otobüsçülerinin kararıyla yakından ilgilenildiği belirtilen açıklama şöyle:

“ABB ve EGO Genel Müdürlüğü hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz.

Sorun yaşamanız halinde araç plakası, hat numarası, tarih ve saat bilgisi bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.”