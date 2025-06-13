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Ankara Belediyesi'nden kene uyarısı: Ciddi artış gözlenmekte

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya hesabından kentte ciddi oranda kene artışı olduğunu duyurdu ve vatandaşları uyardı.

Fotoğraf: AA

ABB’nin X hesabındaki paylaşımı şöyle:


“Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır.

Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur.

Belediyemiz, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürmektedir. Ancak bireysel tedbirlerin de en az kurumsal önlemler kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

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