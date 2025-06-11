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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık Bakanlığı: Kene popülasyonu önceki yıllardan fazla değil

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kene yoğunluğunun önceki yıllardan fazla olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Biyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Adem Keskin Türkiye’de yeni bir kene türü bulunduğunu duyurmuştu. Yeni türün 30’dan fazla hastalık taşıdığı ve Türkiye’deki kene çeşidininse 56’ya yükseldiği belirtilmişti.


Sivas’taysa altı kişi Kırım Kongo kanamalı ateşinden (KKKA) hayatını kaybetmişti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şöyle dendi:

“Türkiye’de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki tüm kenelerde hastalık etkeni yok, yani her kene tutunan kişi hastalığa yakalanmaz. Kenelerden bulaştığı bilinen KKKA hastalığı ile mücadelemiz ise kararlılıkla sürmektedir.”

Sağlık Bakanlığı, Tokat’ta tespit edilen yeni kene türü hakkındaysa şu bilgileri verdi:

“Tokat’ta tespit edildiği ifade edilen ‘Haemaphysalis longicornis’ türü keneler Doğu Asya’ya özgüdür. Bu kene türünün on ülkede, ağırlıklı olarak Doğu Asya, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunduğu bildirilmiştir. İnsanlara KKKA virüsünü taşıdığına, KKKA hastalığına neden olduğuna ya da bölgede bu hastalığın dışında başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur. Bu kene türüyle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmelerimiz devam etmektedir.”

Kene ısırması sırasında yapılması gerekenleri bakanlık şöyle sıraladı:

*Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.

*Vücuda kene tutunmuşsa hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kene çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

*Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır.

*Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hastayla temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) alması gereklidir.

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