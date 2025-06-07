Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin sayısı altıya yükseldi

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi Gölbaşı köyünde oturan Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan üç keneyi kendi çıkardı.


Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılan Vural, kurtarılamadı.

TRT Haber’in aktardığına göre Sivas’ta bu yıl KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

Sivas’ta Kırım-Kongo kanamalı ateşinden üçüncü ölüm

Giresun’da KKKA tedavisi gören hasta öldü

Karadeniz’de Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakalarında artış

Kene popülasyonunda artış öngören uzmanlar KKKA’ya karşı uyardı

SON HABERLER

Yapay zeka 'dalkavukluk' yapabiliyor

Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Ehsan Hoque, yapay zeka kullanıcılara her şekilde yarar sağlamayı amaçladığı için “Bir nevi dalkavukluk yapıyor” dedi.