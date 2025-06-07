Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin sayısı altıya yükseldi

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.

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AA’nın haberine göre Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi Gölbaşı köyünde oturan Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan üç keneyi kendi çıkardı.

Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılan Vural, kurtarılamadı.

TRT Haber’in aktardığına göre Sivas’ta bu yıl KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.