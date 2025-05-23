Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşinden üçüncü ölüm

Sivas’ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) nedeniyle ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

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Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir’in karnına dokuz gün önce kene yapıştı.

Keneyi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi gören sekiz kişiden ikisi ölmüştü

Sivas’ta nisan ve mayısta 16 hasta, KKKA tedavisi için hastaneye başvurdu. Tedavisi tamamlanan sekiz hasta taburcu edilirken iki kişiyse kurtarılamamıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, çocuklarda kulak arkası, ense ve saçla örtülü alanlarda kenenin gözden kaçabildiğini, özellikle piknik alanlarından dönüşte tüm vücuda bakılması gerektiğini belirtti.

KKKA hastalığının genellikle hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Aydın şunları söyledi:

“Bahar aylarında bağ ve bahçeye çıktıktan sonra vücudumuza tutunan keneler, bu hastalığı bulaştırabilir. Bölgemizde Artvin, Bayburt ve Tokat civarından hastalarımız oluyor. Bu bölgelerde endemik ve bu bölgelerdeki kenelerin bulaşı sonucu hastalık ortaya çıkabiliyor.

Hastalarımızda ateş, kas ağrısı, kas romatizması, döküntü, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik olabiliyor. Daha ciddi vakalarda ise kanama ile de gelebiliyorlar. Asıl ölümden sorumlu olan da genelde bu kanamanın varlığı oluyor.”