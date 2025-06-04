Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı 

Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskine karşı keneyle temas edilmesi durumunda yapılması gerekenler ve Kurban Bayramı’nda kesim sırasında alınacak önlemler konusunda vatandaşları uyardı.

Fotoğraf: AA

Kurban Bayramı öncesi uyarı

2003’te kesin tanısı koyulan hastalık, 2002’den bu yana Türkiye’de görülüyor.

Kene teması ya da viremik dönemdeki insan ve hayvanların kan, doku ve vücut sıvısı temasıyla bulaşıyor ve ölümlere neden olabiliyor.

Bakanlık, keneye temas edenlerin en az 10 gün, hasta kişiler veya virüs taşıyan hayvanlara temas edenlerinse iki hafta boyunca kendilerini gözlemlemeleri gerektiğini açıkladı.

KKKA, hayvanlarda hastalık belirtisi göstermeden seyredebiliyor. Hastalığın sık görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına ve dokularına çıplak elle temas edilmemesi gerekiyor.

Bakanlık bu konuda hayvanlara çıplak elle temas edilmemesi, kesim öncesi koruyucu önlemler alınması, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Keneye çıplak elle müdahale edilmemeli

Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara girerken açık renkli, vücudu örten kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması tavsiye ediliyor.

Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan kenelerin kesinlikle çıplak elle öldürülmemesi ve patlatılmaması önem taşıyor.

Vücuda kene tutunmuşsa vakit kaybetmeden cımbız, eldiven, bez ya da naylon poşet gibi uygun bir malzemeyle kenenin çıkarılıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla bulaş riski oluştuğu için hastayla temas eden kişilerin da eldiven, önlük, maske gibi gerekli korunma önlemlerini alması gerekiyor.