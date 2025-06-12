Kayseri'de keneyi vücudundan çıkaran kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki İlknur Ekinci hayatını kaybetti.

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Kurban Bayramı’nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’ne giden Ekinci’ye kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas’ta bir sağlık kabinine başvurdu.

Serum verildikten sonra evine dönen Ekinci şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekinci durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



