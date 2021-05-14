Kene ısırması sonucu KKKA’ya yakalanan besici hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 42 yaşındaki besici hayatını kaybetti.
Sarıkaya Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti.
Eliyle çıkarmış
Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen iki çocuk babası kurtarılamadı.
Altı gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Köseoğlu bugün toprağa verildi.
Uzmanlar, vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini konusunda uyararak en yakın sağlık merkezine gidilmesi gerektiğini vurguluyor.