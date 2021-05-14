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Yaramazlara biraz batar!

Kene ısırması sonucu KKKA’ya yakalanan besici hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 42 yaşındaki besici hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TRThaber

Sarıkaya Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti.

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Eliyle çıkarmış

Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen iki çocuk babası kurtarılamadı.

Fotoğraf: DHA

Altı gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Köseoğlu bugün toprağa verildi.

Uzmanlar, vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini konusunda uyararak en yakın sağlık merkezine gidilmesi gerektiğini vurguluyor.

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