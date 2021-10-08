Diken

Yaramazlara biraz batar!

Andy Murray’nin çalınan alyansı bulundu

Britanyalı tenisçi Andy Murray’nin Indian Wells turnuvasına katılmak için gittiği ABD’nin California eyaletinde çalınan alyansı bulundu.

Fotoğraf: Instagram

34 yaşındaki tenisçi alyansının çalındığını Instagram hesabından duyurmuş takipçilerinden yardım istemişti. Antrenman sonrasında, terlediği için kokuya neden olan ayakkabılarını odasında balkon olmadığından otelin önündeki otomobilinin altına koyduğunu anlatan Murray, sabah uyandığında ayakkabılarını bulamamıştı. Ayakkabılar için dertlenmemişti ancak antrenman sırasında bağcıklarına bağladığı alyansının olmaması onu üzmüştü. Alyansının bulunması için destek istemişti.


Murray’nin, sosyal medyada bu videoyu paylaşmasının üzerinden bir gün geçmeden ayakkabıları ve bağcıklarına bağlı olan alyansı bulundu ve kendisine iletildi.

Bu haberi de Instagram hesabından duyuran Murray takipçilerine destek mesajları için teşekkür etti ve şunları yazdı: “Bugün birkaç telefon konuşması yaptım ve otelin güvenlik görevlileriyle konuştum. Herkese güncel haberi vermek isterim. İnanabiliyor musunuz ayakkabılar geri geldi, alyans geri geldi.”

2015’te Kim Sears’la evlenen dört çocuk babası tenisçi ilk turda Fransız Adrian Mannarino’yla karşılaşacak.

Ünlü tenisçi Andy Murray çaldırdığı alyansının peşinde

SON HABERLER

‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Ünlü programcı, Nusret’te 700 sterline et yediğini yalanladı: Keşke…

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranına giden TV ünlüsü Gemma Collins, bir steak için 700 sterlin (8 bin 400 lira) ödediğini yalanladı: 1450 sterlin (17 bin 500 lira) ödedim.

Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,3 milyar dolar.

Kalamış Yat Limanı’na 2,5 milyar liralık teklif

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.