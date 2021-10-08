Andy Murray’nin çalınan alyansı bulundu

Britanyalı tenisçi Andy Murray’nin Indian Wells turnuvasına katılmak için gittiği ABD’nin California eyaletinde çalınan alyansı bulundu.

Fotoğraf: Instagram

34 yaşındaki tenisçi alyansının çalındığını Instagram hesabından duyurmuş takipçilerinden yardım istemişti. Antrenman sonrasında, terlediği için kokuya neden olan ayakkabılarını odasında balkon olmadığından otelin önündeki otomobilinin altına koyduğunu anlatan Murray, sabah uyandığında ayakkabılarını bulamamıştı. Ayakkabılar için dertlenmemişti ancak antrenman sırasında bağcıklarına bağladığı alyansının olmaması onu üzmüştü. Alyansının bulunması için destek istemişti.

Murray’nin, sosyal medyada bu videoyu paylaşmasının üzerinden bir gün geçmeden ayakkabıları ve bağcıklarına bağlı olan alyansı bulundu ve kendisine iletildi.

Bu haberi de Instagram hesabından duyuran Murray takipçilerine destek mesajları için teşekkür etti ve şunları yazdı: “Bugün birkaç telefon konuşması yaptım ve otelin güvenlik görevlileriyle konuştum. Herkese güncel haberi vermek isterim. İnanabiliyor musunuz ayakkabılar geri geldi, alyans geri geldi.”

2015’te Kim Sears’la evlenen dört çocuk babası tenisçi ilk turda Fransız Adrian Mannarino’yla karşılaşacak.