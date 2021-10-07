Ünlü tenisçi Andy Murray çaldırdığı alyansının peşinde

Kariyerinde üç Grand Slam şampiyonluğu bulunan Britanyalı tenisçi Andy Murray, ayakkabılarıyla birlikte çaldırdığı alyansını bulmak için takipçilerinden yardım istedi.

Fotoğraf: Reuters

2017’den sonra ilk kez katıldığı Indian Wells turnuvası için ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Andy Murray, başına gelen ilginç bir olayı sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından videoyla paylaştı.



Antrenman sonrası otele geldiğinde tenis ayakkabılarının ter nedeniyle kokuya neden olduğunu fark eden 34 yaşındaki tenisçi, odasında balkon olmadığı için ayakkabılarını otelin önündeki otomobilinin altına koydu.

Sabah uyandığında ayakkabılarını bulamadığını söyleyen Murray sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dünyanın sonu değil diye düşündüm ve alışveriş merkezinden her zaman kullandığım markadan bulamasam da tenis ayakkabısı aldım. Antrenmana gittiğimde antrenörüm, alyansımın nerede olduğunu sordu. İşte o zaman başımın dertte olduğunu anladım. Çünkü dünkü antrenman sırasında ellerim çok terlediği için alyansımı ayakkabılarımın bağcığına geçirmiştim. Evet, alyansım da çalındı. Kahroldum. Lütfen bu videoyu izliyorsanız, paylaşın. Belki bir şekilde alyansımı bulmama yardımcı olursunuz.”