Andrew Tate ve kardeşi hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İnsan kaçakçılığı, tecavüz, organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.
Aşırı sağcı söylemleriyle bilinen eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi geçen Mart ayında gözaltında tutukları Bükreş’te ev hapsine alınmıştı.
Tate kardeşler hakkındaki iddianame haziranda yayınlanmış, iki kardeş de suçlamaları reddetmişlerdi.
Yeni karara göre artık ev hapsinde tutulmayacak Tate kardeşler yaşadıkları Bükreş ve çevreleyen Ilfov bölgesinden ayrılamayacaklar. Kardeşler taşındıkları takdirde yeni adreslerini polise bildirmekle yükümlü olacak.
Polise imza vermeleri de gereken kardeşler adres değişikliği yapması durumunda polise başvuracak. Şüpheliler, bu karara uymaması durumunda yeniden ev hapsine alınacak.
Sanıkların ayrıca birlikte suçlandıkları iki Romanya vatandaşı, tanıklar, mağdur olduklarını söyleyen kişiler ve aileleriyle de görüşmesi yasak.