Analistler uzun vadede kuşkulu: Şimşek nasıl karşılandı?

Analistlerin geneli Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye bakanı olarak atanmasını olumlu bir gelişme olarak görürken, kafalarda hala bazı soru işaretleri var.

Mehmet Şimşek. (Fotoğraf: AA)

Aralık 2021’de bakanlık koltuğuna oturan Nureddin Nebati döneminde enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekor kırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ ısrarı nedeniyle ortaya çıkan tabloyu savunmaya çalışan Nebati’nin ‘epistemolojik kopuş’ açıklaması halen hafızalarda.

Nebati dün görevini ‘oh’ çekerek Şimşek’e devretti. İktidarla bir süredir görüşen Şimşek’in sunduğu ‘şartları’ kabul ettirdiği ve ‘tam yetki’yle göreve geldiği belirtilmişti. Bloomberg gibi bazı ajanslarsa Şimşek’in ‘vitrin süsü’ olarak kalabileceğini öne sürüyor.

Analistler, Şimşek’in atanmasını olumlu bir gelişme olarak görse de kafalarda bazı soru işaretleri var.

Yerel seçimlere doğru işler değişebilir

Reuters’a konuşan Eurasia Group’un Türkiye direktörü Emre Peker “Bu atama Erdoğan’ın, Türkiye’nin ekonomik zorluklarını yönetme becerisine olan güvenin sarsıldığını fark ettiğini gösteriyor. Şimşek’in atanmasının bir krizi geciktirmesi muhtemel olsa da, ekonomiye uzun vadeli düzeltmeler sunması pek olası değil” dedi.

Peker ayrıca, Şimşek’in muhtemelen görevinin başında güçlü bir yetkiye sahip olacağını ancak yerel seçimlere doğru farklı politikaları uygulaması için ‘siyaseten ters rüzgarlarla’ karşılaşabileceğini dile getirdi.

Bağımsızlık sorusu

Bloomberg’e konuşan Bank of Singapore’un yöneticilerinden Todd Schubert’sa Şimşek’in ne kadar bağımsız olabileceğine dikkat çekerek “Şimşek’in küresel yatırımcı nezdinde büyük bir güvenilirliği var. Elbette soru, kendisinin dış müdahelelerden ne kadar azade olacağı” dedi.

Ekonomist Henrik Gullberg de Schubert’e katılarak Şimşek’in kendisini ‘simgesel bir atamadan daha fazlası’ olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Uzun vadede liranın başı belaya girebilir

Finans şirketi Societe Generale’nin stratejistlerinden Marek Drimal, Şimşek’in atanmasının daha yüksek faiz oranı ve yaz turizm geliri anlamına geleceğini belirtirken, bunun önümüzdeki aylarda TL’nin değer kaybını önleyeceğini belirtti.

Drimal’a göre, Türkiye’nin dengesizliklerine ve kredi genişlemesine yönelik ayarlamalar yapılmadığı takdirde önümüzdeki kış, liranın başının yeniden belaya gireceğini dile getirdi.