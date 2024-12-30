Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyım atandı

Anadolu Efes ortaklığı ‘AB InBev Efes’in Rusya’daki varlık ve üretim tesislerine kayyım atandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre söz konusu şirketin varlıkları ‘GK Vmeste’ adlı kuruluşça yönetilecek.

AB InBev Efes’in ortakları, Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketi.

AB InBev Efes, Rusya’da 11 bira fabrikası ve üç malt üretim tesisiyle ülkenin en büyük üç bira üreticisinden biri.

Gelişmeyle AEFES hisseleri İstanbul Borsası’nda yüzde 10’a yakın düştü.

turkrus.com’un aktardığına göre bu yıl Türk ve Belçikalı ortaklar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya’daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini devralacaktı.

Rusya’da Danone ve Carlsberg gibi şirketlere de kayyım atamıştı.