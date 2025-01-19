Amerikalılar TikTok'tan RedNote'a göç ediyor

Amerikalılar TikTok’tan bir başka Çinli uygulama RedNote’a göç ederek uygulamanın kapatılmasını protesto ediyor.

Görsel: TikTok / RedNote logo

ABD’de TikTok’u yasaklayan federal yasanın yürürlüğe girmesine birkaç saat kala, Çin merkezli sosyal medya platformu erişime kapandı.

Amerikalılar platforma erişmeye çalıştığında şu uyarıyla karşılaşıyor: ”Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor.”

Geçtiğimiz yıl TikTok’un sahibi ByteDance’in uygulamayı 19 Ocak 2025’e kadar Çinli olmayan bir şirkete satması gerektiğini belirten bir yasa çıkarılmıştı.

TikTok’tan bir temsilcinin açıklaması şöyleydi:

“Hem Biden Beyaz Sarayı hem de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, TikTok’un 170 milyondan fazla Amerikalıya erişilebilirliğini sürdürmesi için gerekli olan netliği ve güvenceyi hizmet sağlayıcılara vermekte başarısız oldu.

Biden yönetimi, en kritik hizmet sağlayıcılarını tatmin edecek kesin bir açıklama yapıp yasağın uygulanmayacağına dair bir güvence vermediği sürece ne yazık ki TikTok 19 Ocak’ta yayından kaldırılmak zorunda kalacak.“

Yasa gereği, TikTok uygulamasını dağıtan veya barındıran şirketlere para cezası uygulanacak ancak uygulamayı kullanan kişilere para cezası verilmeyecek. Para cezası kullanıcı başına 5 bin dolar olarak belirlendi.

Ancak Amerikalılar, kendilerini ‘olası Çin veri hırsızlığı’ndan korumayı amaçlayan bir yasağa, gönüllü olarak başka bir Çin platformuna katılarak yanıt veriyor.

Analiz firması Similarweb’e göre RedNote tek bir günde yaklaşık 3 milyon ABD kullanıcısı kazandı ve günlük aktif kullanıcı sayısı 700 binden yaklaşık 3,4 milyona fırladı.

Bu çarpıcı artış, uygulamayı Apple’ın ABD App Store’unda en üst sıraya taşıdı ve Amerikan sosyal medya ortamında dikkate değer bir değişime işaret etti.

Fotoğraf: AA

Ne olmuştu?

ABD’li yetkililer TikTok’un ana şirketi ByteDance’i Çin hükümetine çalışmakla suçlamıştı.

Başkan Joe Biden, meclisin iki kanadında da kabul edilen TikTok yasağına ilişkin yasa tasarısını 24 Nisan 2024’te onaylamıştı.

Temel gerekçe, ‘ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturması‘ydı. TikTok’un kullanıcı verileri ve tavsiye algoritmalarını kullanarak Çin hükümetine çalışabileceği öne sürülüyordu.

Platformun sahibi Çinli ByteDance şirketi, Çin hükümetiyle bağlantısı olmadığını savunarak yasaya itiraz etmişti.

Fakat Yüksek Mahkeme, TikTok’un 19 Ocak’a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.