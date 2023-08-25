Altın Koza’da yarışacak filmler belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 18-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak 30’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 11 film belli oldu.

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Festival komitesi, 18 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 45 yapımın başvurduğunu açıkladı.

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 11 filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Festivalde, yönetmenler Alpgiray M. Uğurlu’nun ‘Açık Kapılar Ardında’, Umut Evirgen’in ‘Annesinin Kuzusu’, Eylem Kaftan’ın ‘Bir Gün, 365 Saat’, Fikret Reyhan’ın ‘Cam Perde’, Tufan Şimşekcan’ın ‘Ceylin’, Tunahan Kurt’un ‘Karganın Uykusu’, Büşra Bilginer’in ‘Kıyıda’, Esra Saydam ve Malik Isasis’in ‘Öte’, Umut Subaşı’nın ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’, Aslıhan Ünaldı’nın ‘Suyun Üstü’, Filiz Kuka’nın ‘Yüzleşme’ adlı filmleri yarışacak.

Festivalde altı filmin dünya prömiyeri, iki filmin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

‘En İyi Film Ödülü’nün 500 bin lira olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda tüm kategorilerde toplam 1 milyon 60 bin lira tutarında ödül verilecek.