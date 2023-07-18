Altın Koza Onur Ödülleri açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ Perran Kutman ve Cihan Ünal’a verilecek.

Fotoğraf: Perran Kutman – Cihan Ünal

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da Menderes Samancılar üstleniyor.

18-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023.

Festivalin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ ise Türkiye sinemasının ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.