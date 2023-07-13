‘Kuru Otlar Üstüne’nin Türkiye prömiyeri Altın Koza’da

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi Türkiye prömiyerini 30’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak.

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar’a ‘en iyi oyuncu’ ödülü kazandıran film Türkiye’de ilk kez Altın Koza‘da sinemaseverlerle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”

18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivaldeki prömiyere Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve film ekibi katılacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Nuri Bilge Ceylan’ı Altın Koza’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Öte yandan festival kapsamında dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.