Altın Koza jürisine Ömer Faruk Sorak başkanlık edecek

Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlık edecek.

Fotoğraf: Ömer Faruk Sorak

1987 yılında TRT’de kameraman olarak görev alan Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film, 2000 tarihinde vizyona giren ‘Vizontele’ oldu. 3 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk Türk filmi olan Vizontele’den sonra 2003 yılında 4 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk yerli film olan ‘G.O.R.A.’ yı çekti.

2006 yılında ise kadrosunda Jean-Claude Van Damme’ın da yer aldığı eğitim sistemini eleştiren ‘Sınav’ filmini çeken Sorak, 2009 yılında ‘Yahşi Batı’ filminde yönetmenlik yaptı. 2011 yılında ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ adlı romantik drama filmi ile büyük ilgi gören Sorak, 2015 yılında gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen ‘8 Saniye’ filmini yönetti. 2020 yılında ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ devam filmine imza attı.

Yönetmen son olarak ‘Bandırma Füze Kulübü’ ve ‘Kendi Yolumda’ filmlerine imza attı.

Ödül tutarları artırıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında en iyi film ödülünü 500 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos.

Festivale ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.