Altın Koza’da ‘Sinemamızın Yüzü’ ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl cumhuriyetin 100’üncü yılına özel verilen ‘Sinemamızın Yüzü’ ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan; Türkiye sinemasına katkılarından dolayı iki usta isme, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel ödül verme kararı aldı.

Sanatçılara ödülleri, 23 Eylül’de festivalin kapanış gecesinde takdim edilecek.

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı ‘Mahpus’ filmiyle, 5’inci Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almıştı.

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır ilk kez, 1973 yılında ‘Utanç’ filmiyle 5’inci Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almış, 2011 yılında 18’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.