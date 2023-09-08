Altın Koza ve İhtiyaç Haritası arasında işbirliği: ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin geliri deprem bölgesine

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’nin gösteriminden elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Festival bu yıl, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla ‘İhtiyaç Haritası‘yla işbirliği yaptı.

İhtiyaç Haritası’nın afet bölgesinde kurduğu ‘Hatay Komünite Merkezi’ başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklar ile gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin biletleri mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.

22 Eylül Cuma günü 13:30’da gerçekleştirilecek olan gösterime Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici katılacak.

İhtiyaç Haritası hakkında

İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatiftir. Sosyal Kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2015 yılında kuruldu.

Kanıtlanmış harita teknolojisi ve toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı kolaylaştırıyor.