Altın Koza Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası’ndan Zafer Ayden’e verildi.

Zihni Göktay – Suzan Kardeş – Zafer Ayden

‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Belgesel Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’ olmak üzere beş kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı Altın Koza Film Festivali’nin açılışı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi dün akşam Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir belediye başkanı olarak görevinin kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak olduğunu söyledi: “Yoksulları eşitsizliğe haksızlığa, şiddete uğrayanları yani gösterilmek istenmeyenleri bunları kadrajımıza alıyoruz. Bunları kadrajımıza aldığımız ve onlar için mücadele ettiğimiz sürece mutlu bir ülke olacağız. Edip Cansever’in o güzelim şiirinde söylediği gibi ‘Gülemiyorsun ya gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir.’ Halkınız gülmüyorsa gülmemelisiniz gülemezsiniz. Gülemeyenleri kadrajımıza alıp onların dertlerine derman olduğumuz ölçüde başarılı olacağız. Sinema bu tarafıyla da bize yol gösteriyor. Bu yılki film seçkisini izleyince nereye bakmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Altın Koza denilince sinemada akla ilk gelen emektir. Sinemamıza emek verenleri emekçileri kadrajına alanları ödüllendirmeye devam ediyoruz.”

Üç isme ödül verildi

Orhan Kemal Emek Ödülleri de gecede sahiplerini buldu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, şair Ataol Behramoğlu ve yazar Işık Öğüççü’nün, Sinema Emekçileri Sendikası’ndan Zafer Ayden ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından Zuhal Olcay konser verdi.