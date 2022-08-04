Altın Koza Onur Ödülleri açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ Müjdat Gezen ve Hale Soygazi’ye verilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde bu yıl 29’uncu kez düzenlenecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da Menderes Samancılar üstleniyor.

12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler yapılacak.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 05 Ağustos 2022.