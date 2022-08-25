Altın Koza’da yarışacaklar filmler belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak sekiz film belli oldu.

Festival komitesi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılmak üzere 50 film için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, sekiz filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl’ın ‘Bana Karanlığını Anlat’, Serpil Altın’ın ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121‘, Ali Kemal Güven’in ‘Çilingir Sofrası’, Ziya Demirel’in ‘Ela ile Hilmi ve Ali’, Ümran Safter’in ‘Kabahat’, Cem Demirer’in ‘Mendirek‘, Çiğdem Sezgin’in ‘Suna‘ ve Tareq Daoud’un ‘Yaban‘ adlı filmleri yarışacak.

Filmleri, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki jüri değerlendirecek. Jüri, yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan‘dan oluşuyor.

Dereceye giren filmler için 17 Eylül’de ödül töreni düzenlenecek.