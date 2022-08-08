Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri belirlendi: Başkan Özcan Alper

12-18 Eylül’de gerçekleştirilecek 29’uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu.

AA’nın festival komitesinin açıklamasından aktardığına göre, başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper’in yürüteceği jüri şu isimlerden oluşuyor: Yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan.

Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu, çocuklarla sinema bölümü ve sergiler, festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına başvurular, 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Yarışmayla ilgili yönetmelik ve başvuru formlarına festivalin web sitesinden ulaşmak mümkün.



