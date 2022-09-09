Altın Koza’da ‘sevgi korteji’ askıya alındı: Antika arabalar yok

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gelenekselleşen ‘sevgi korteji’ antika araba sahiplerinin vergi değerleri yüzünden araçlarını kullanımdan kaldırmaları nedeniyle bu yıl yapılamayacak.

Fotoğraf: Arşiv

Kentte 12-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde, sanatçıların klasik arabalarla sokaklarda dolaşıp insanları selamladığı geleneksel ‘sevgi korteji’ vergi engeline takıldı.

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Timuçin antika araba bulamadıklarını belirterek, “Ünlü yıldızların halkı selamladığı antika arabaların sahipleri, vergi değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle araçları kullanımdan kaldırdıklarını söyledi. Başka bir formül arayışındayız. Şu an için antika otomobillerle gerçekleştirdiğimiz sevgi korteji askıya alındı” ifadelerini kullandı.