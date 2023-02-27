Altaylı’dan Ekşi Sözlük CEO’suna yanıt: Kaynağım eski yazarlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti” deyince platformun CEO’su Başak Purut, reddettiği bu iddianın kaynağını sormuştu. Altaylı, bunu eski Ekşi Sözlük yazarlarından öğrendiğini yazdı.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı hala belli değil.

Fatih Altaylı, Habertürk’teki yazısında Ekşi’nin kapatılmasının doğru bulmadığını söyleyerek şunları demişti:

“Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti. İnşallah bu sefer doğru düzgün yazarlarını kovarak uzlaşma yolunu seçmez.”

‘Paylaşın lütfen’

Purut da Twitter’dan Altaylı’ya kaynağını sormuştu: “Acaba kaynaklarınız kimle görüşmüşüz, nasıl bir anlaşma yapmışız, madem anlaşmışız neden engellenmişiz gibi temel konularda sizi bilgilendirdiler mi, öyleyse paylaşın lütfen, ben de bilmek isterim.”

‘Defalarca bana aktardılar’

Altaylı bugünkü yazısında Purut’a yanıt veridi. Bilgiyi eski Ekşi Sözlük yazarlarından edindiğini söyleyen Altaylı, şunları yazdı:

“Başak Purut bu iddiamı neye dayandırdığımı sormuş. Sizin eski yazarlarınızın bana geçmiş dönemde verdiği bilgilere dayandırıyorum Başak Bey.

Son birkaç yılda iktidar yanlısı yorum ve söylemlerin artmasından ve muhalif görünen kişilere yönelik ağır yorumların yapılmasından rahatsız olan eski yazarlarınız bu durumu defalarca bana aktardılar.

Ancak siz de yazarlarınızın kimliklerini gizlediğiniz için gerçekten yazarınız mı değil mi onu da bilmem kolay değil.”