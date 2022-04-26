Almanya’dan Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık

Almanya’nın Ukrayna’ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.

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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre hükümet, silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann’a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş ‘Gepard’ uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Haberde, uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği yazıldı.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Ramstein’daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı söylendi.

Rusya’yla Ukrayna arasında giderek derinleşen krizde birçok NATO müttefiki, Almanya’yı net tavır koymamakla ve özellikle Moskova’ya karşı yeterince sert bir tutum izlememekle eleştiriyor.

Aralıkta görevi Angela Merkel’den devralan yeni Başbakan Olaf Scholz için ilk büyük sınav olarak nitelenen gelişmeler, Almanya içinde de tepkilere neden oluyor.