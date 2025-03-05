Almanya'da Tesla satışları yüzde 76 düştü

Almanya’da şubatta elektrikli araca talep genel olarak artarken Tesla’nın satışları yıllık yüzde 76 azaldı.

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Almanya’daki motorlu taşıtlar dairesi, şubatta trafiğe çıkan yeni otomobil sayısını açıkladı.

Buna göre ülkede geçen ay trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı Şubat 2024’e göre yüzde 6,4 azalarak 203 bin 404’e geriledi.

Şubatta trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 30,8 artışla 35 bin 949’a yükseldi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın Tesla’sının şubatta Almanya’daki satışlarıysa yüzde 76 azaldı.

Toplam 1429 Tesla satıldı. Ocakta da ülkede Tesla’nın satışları yüzde 60 gerilemişti.

Elon Musk’ın aşırı sağa desteği

Musk’ın başta Almanya olmak üzere Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek biliniyor. Bunun Avrupalıların Tesla’yla aralarına mesafe koymasına neden olduğu söyleniyor.

Musk, 23 Şubat’ta Almanya’daki seçimler öncesi, sahibi olduğu X’te aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı. Ayrıca öncesinde de yaklaşık 219 milyon takipçisine partinin ülkenin ‘tek umudu’ olduğunu söylemişti.

Bu arada Avrupalı liderlerse Musk’ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı, Musk’ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı Avrupa Birliği’ni (AB) harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA’ya verdiği röportajda, Musk’ı için “Yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor” demişti.

Musk tarafından desteklenen AfD, 23 Şubat’taki seçimlerin ardından Almanya’nın en büyük muhalefet partisi oldu.

Musk, başta Tesla’nın giga fabrikasının bulunduğu Almanya olmak üzere Avrupa’nın ‘düzenlemelerini ve bürokrasini’ eleştirmiş, bunun teknolojik yenilikleri engellediğini öne sürmüştü.

Avrupalılar Tesla’nın elektrikli otomobillerinden uzak durarak tepki veriyor

Avrupalılar, Musk’ın bölge siyasetine karışmasına iş insanının en ünlü markalarına tepki göstererek yanıt verdi.

Avrupa’da Tesla markalı otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Satışlar, Almanya, Fransa, Britanya, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Çin’de de satışlar geriledi

Tesla satışları, benzer biçimde Trump’ın yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı Çin’de de yaklaşık yüzde 50 düştü.

Satışlardaki düşüş Tesla şirket hisselerine de yansıdı. Bununla birlikte ABD’nin her gün açıkladığı yeni gümrük vergileri, küresel ticarete dair beklentileri daha da olumsuzlaştırdı.

ABD yönetiminin yeni gümrük vergileri, Musk’ın girişimlerini ve kişisel servetini önemli ölçüde etkileyebilecek zorluklar ortaya çıkardı.

Tesla’nın piyasa değeri geçen yıl aralık ortasında 1,4 trilyon dolarken (51 trilyon 13 milyon lira), mart başında 840 milyar dolara (30,6 trilyon lira) kadar geriledi.