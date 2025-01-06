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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da Noel saldırısında ölenlerin sayısı altıya yükseldi

Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı altıya yükseldi.

Fotoğraf: AA

20 Aralık’ta düzenlenen saldırıda aralarında dokuz yaşındaki çocuğun da olduğu beş kişi ölmüş, 200 kişi de yaralanmıştı.


Alman Haber Ajansı’nın (DPA) Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre saldırının ardından hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Saldırının faili olduğu belirlenen Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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