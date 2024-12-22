Almanya'da Noel pazarı saldırganı tutuklandı

Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda beş kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen’in tutuklandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in 20 Aralık’ta Magdeburg’daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında dokuz yaşındaki çocuğun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetmiş ve 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

Magdeburg Emniyet Müdürlüğü zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Alman medyasındaki haberlerde Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nun 30 Aralık’ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı söylendi.

Magdeburg Polisi Direktörü dünkü basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek şöyle konuştu: “Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya’da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor.”

Bununla beraber zanlının ilk başta bir IŞİD’li olduğu düşünülmesine rağmen aşırı sağ destekçisi bir İslamofobik olduğu ortaya çıkmıştı.

Abdulmuhsin’in 20 yıldır Almanya’da yaşayan bir psikiyatrist olduğu ve paylaşımlarında Almanya’yı yeterince İslamcılıkla mücadele etmediği için suçladığı, 2019’da verdiği bir röportajda kendisini ‘tarihteki en agresif İslam eleştirmeni’ olarak tanıttığı belirlenmişti.

Öte yandan zanlı, son zamanlarda da Alman makamlarının Suudi sığınmacıları hedef aldığını iddia ediyordu.

BBC’nin aktardığına göre Abdulmuhsin 1974’te Suudi Arabistan’ın Hofuf kentinde doğdu. İslam’ın yasal olarak tanınan tek din olduğu ülkede ateist olarak yaşamasının imkansız olduğunu düşünen zanlı, kısıtlamalardan dolayı Suudi Arabistan’ı terk etti.

Ancak Suudi Arabistan’ın Abdulmuhsin hakkında terörizm ve Körfez ülkelerinden Avrupa’ya kadın kaçakçılığını kolaylaştırma iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

Almanya bu iddialara rağmen 2016’da Talib Abdulmuhsin’e sığınma hakkı tanımış ve şüpheliyi Suudi Arabistan’a iade etmeyi reddetmişti.