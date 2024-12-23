Almanya'da ırkçı tehdit: Şüpheli gözaltına alındı

Almanya’da ‘Arap veya güneyli görünen herkesi bıçaklamakla’ tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

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Şüpheli TikTok’tan paylaştığı videoda arabası olmadığını ve tek başına yaşadığını belirterek, 25 Aralık’ta Noel pazarına giderek ‘Arap veya güneyli görünen’ herkesi bıçaklamakla tehdit etti:

“Yanıma yeterince bıçak alacağım, şaka yapmıyorum. Arap gibi görünen herkesi bıçaklayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok. Ölmüş ya da hapiste olsam daha iyi olur.”

Bremen eyaletine bağlı Bremerhaven şehrinde yaşadığı belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Ülkede Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in 20 Aralık’ta Magdeburg’daki Noel pazarına saldırı düzenlemiş, beş kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.