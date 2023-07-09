Almanya’da Can Atalay protestosu: Seçilmiş vekil cezaevinde esir

Almanya’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay için protestolar düzenlendi.

Atalay’ın bir an önce serbest bırakılmasını isteyen partililer “Saray’dan talimat beklediğiniz her gün,

Anayasa’yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın

çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız” dedi.

Fotoğraflar: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

Atalay’ın tutukluluğu TİP tarafından Türkiye’nin birçok ilinde protesto edilmişti. TİP vekilleri Meclis’te de protestolarını sürdürüyor.

TİP üyeleri, Almanya’da da protesto düzenledi. Frankfurt ve Münih’te düzenlenen protestolarda şöyle dendi:

“Yargıtay’da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının

kesinleşmesini takiben Can Atalay, avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve 2 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı.

Can Atalay’ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay’a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasa’ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir.

Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi

hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali

anlamına gelmektedir.

Çünkü Anayasa’nın 83’üncü Maddesi’nde aynen şöyle yazmaktadır; ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez,

tutuklanamaz ve yargılanamaz.’

Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz:

-Seçilmesinin üstünden 2 ay geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı?

-Can Atalay neden Meclis’te yemin edip görevine başlayamadı?

-Can Atalay ne zaman Hatay’a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek?

-Can Atalay’ın, Hatay’ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı

korkuyorsunuz?

-Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi

davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?

Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu

hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın!

Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin

kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve

seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray’dan talimat beklediğiniz her gün,

Anayasa’yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın

çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Haksız, hukuksuz bir şekilde

tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti

mutlaka bu topraklara getireceğiz.

Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz! Can Atalay’a özgürlük istiyoruz!