TİP Can Atalay için TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme kararı aldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemi başlattıklarını duyurdu.

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Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

ANKA’nın haberine göre TİP lideri Baş, Atalay için TBMM Genel Kurul’unu terk etmeme eylemi başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

“53 gündür halkın ve Meclis iradesi gasp edilmiş durumda. Milletvekilimiz Can Atalay hala Silivri’de esir tutuluyor. Anayasa’ya açıkça aykırı bir biçimde bir hukuksuzluk devam ettiriliyor. Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok ağır bir deprem yaşamış Hatay halkı sabrı taşmış durumda. Yarın Hatay’ın bütün mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler.

Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurul’u terk etmeyeceğiz. Milletvekilimiz Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve Meclis’in iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz.”