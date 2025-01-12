Almanya’da 35 yıl sonra ilk kez şap hastalığı görüldü. Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde hastalığın tespit edilmesinin ardından Berlin’deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı.

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35 yıl sonra ilk kez 3 manda da görülen şap hastalığı nedeniyle yakın çevredeki çift tırnaklı hayvanlar itlaf edildi.

Brandenburg’un Märkisch-Oderland bölgesindeki bir manda sürüsünde tespit edilen şap hastalığı eyalet çapında endişeye neden olurken Berlin ve çevresindeki çocuk çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri geçici olarak kapatıldı.

Eyaletten inek, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların canlı olarak nakli, yarın sabaha kadar askıya alındı.

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi.

Wendorff, şöyle konuştu:

“Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun sonuçta birçok mali sonucu olur.”

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak’taki tarım fuarına katılmasını yasakladı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de şap hastalığı salgınını görüşmek üzere yarın sektör temsilcileriyle görüşecek.

Güney Kore domuz etine Hollanda’ysa buzağı ithalatına geçici yasak getirdi

Güney Kore Tarım Bakanlığı şap vakasının duyulmasının ardından Almanya’dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı.

Hollanda’ysa Almanya’dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu.

Ayrıca 27 Aralık 2024’ten bu yana Güney Kore’ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri yapılacak.

Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aktardığına göre şap hastalığı şöyle tanımlanıyor:

* Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur.

* Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100’e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.

* Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC’de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır.

* Enfekte karkaslarda +4oC de 24-48 saatte laktik asit oluşumuna bağlı olarak hızla inaktive (etkisiz) olurken kan, kemik iliği, lenf bezleri ve iç organlarda uzun süre dayanabilir ve ani dondurmalarda iskelet kaslarında da uzun süre aktif halde kalabilir.