Almanya, Ukrayna’ya verdiği silahlardaki menzil sınırını kaldırdı. Bu, Kiev’in Rusya içindeki askeri hedefleri vurabileceği anlamına geliyor.

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Kararı Almanya Başbakanı Friedrich Merz duyurdu: “Ukrayna’ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan.”

Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu’nun (WDR) Berlin’de düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde konuştu.

Menzil sınırının kaldırılmasının, Kiev’in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söyledi.

Ukrayna hakkında “Kendisini sadece kendi topraklarında savunabilen bir ülke kendisini yeterince savunamıyor demektir” diyen Almanya başbakanı, Ukrayna’nın kendisini böylece savunabileceğini belirtti.

Merz ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in diyalog tekliflerini zayıflık olarak gördüğünü söyleyerek “Vatikan’da görüşme teklifi bile onun onayını almazsa, o zaman bu savaşın hepimizin dilediğinden ya da hayal ettiğinden daha uzun sürmesine hazırlıklı olmalıyız” dedi.