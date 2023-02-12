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Alman merkeze göre ‘en kötü ihtimalle’ depremlerde can kaybı 90 bini bulabilir

Alman risk analiz merkezi Risklayer’a göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde ‘en kötü ihtimalle’ can kaybı 90 bine çıkabilir.

Osmaniye. (Reuters)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.


Risklayer ekibi, Twitter hesabı üzerinden Türkiye’deki depremleri 2008’de Çin’in Siçuan bölgesinde meydana gelen 7,9’luk depremle aynı seviyede değerlendirdi. Buradan haraketle can kaybı sayısı 75 bin ila 90 bin olarak tahmin edildi.

Merkezin ‘iyimser tahmin’i ise 52 bin can.

Resmi verilere göre Siçuan depreminde 87 bin 587 kişi hayatını kaybetmiş, 18 bin 392 kayıp bildirilmişti.

Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED’in 1999 depremindeki verileri kullanarak yaptığı hesaplamaya göreyse de Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir. Rapora göre deprem 84,1 milyar dolarlık hasara yol açacak.

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