TÜRKONFED öngörüsü: Deprem bölgesinde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir

Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED’in 1999 depremindeki verileri kullanarak yaptığı hesaplamaya göre Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir. Rapora göre deprem 84,1 milyar dolarlık hasara yol açacak.

Hatay (Reuters)

Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı şu an itibariyle 24 bin 617 22. 11 Şubat 19:42’deki son güncellemeye göre 80 bin 278.

Bloomberg HT’nin haberine göre TÜRKONFED’in ‘2023 Kahramanmaraş Depremi Afet Durumu’ başlıklı raporunda 1999’daki Marmara depreminin verileri esas alınarak can kaybı ve mali hasar tahmininde bulunuldu.

Hesaplamaya göre Kahramanmaraş depremlerininde can kaybı 72 bin 663’e, mali hasar 84,1 milyar doları bulacak.

Öngörülen mali hasarın 70,75 milyar dolarının konut zararı, 10,4 milyar dolarının milli gelir kaybı ve 2,91 milyar dolarının işgünü kaybı.