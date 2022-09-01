Albayrak, ABD’nin yaptırım mektubunu takmadı, Rus şirketle anlaştı

BİLAL ÇELİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın Albayrak ailesine ait Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., Rusya’nın kömürlerinin Karadeniz’de depolanıp dağıtılması için anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla Albayrak Holding, her şey yolunda giderse Rus şirketten aylık 550 bin dolar (yaklaşık 10 milyon lira) gelir elde edecek.

ABD, geçen hafta iş insanlarına gönderdiği mektupta Rus kurum ve şahıslarla iş yapanları uyarmış, ‘yaptırım sopası’nı göstermişti. Hükümetse mektuba gıkını çıkarmamıştı.

Fotoğraf: Albayrak Holding

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin bağlı olduğu Albayrak Holding, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduruyor. Şirketin yönetiminde Kazım, Nuri ve Muzaffer Albayrak’ın yanı sıra Osman Aşkın Bak yer alıyor.

Bugün şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, Rus ‘DONSIB Export Limited Liability Company’ isimli firmayla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bir yılın ardından şirketler yeniden anlaşırsa sözleşme bir yıl daha uzatılabilecek.

Anlaşmayla şirket, 31 Ağustos 2023’e kadar Rus DONSIB şirketinin kömürlerini deniz yoluyla Trabzon Limanı’na getirecek, depolayacak ve dağıtılmak üzere yeniden gemilere yükleyecek.

Albayrak Holding, aylık 50 bin ton kömürün bu şekilde işlenmesi için ton başına 11 dolar elde edecek. Buna göre 50 bin tonluk kota doldurulduğu takdirde Albayraklar ayda 550 bin dolar gelir elde edecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin KAP’taki açıklaması şöyle: “Şirketimiz ile Rusya Federasyonu’nda yerleşik DONSIB Export Limited Liability Company firması ile 01.09.2022-31.08.2023 tarihleri arasında transit rejimde kömür yükünün Trabzon Limanı’na deniz yolu ile getirmesi ve Liman sahasında depolanarak yeniden yeniden gemilere sevk edilmesini kapsayan aylık 50.000 (ellibin) ton yük potansiyeli ile yüke limanda verilecek elleçleme ve depolama ton ücreti olarak 11 (onbir) USD üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi bitim tarihinden en az iki ay önceden bildirilmek şartıyla Müşteri ve Şirketimizin mutabakatı halinde 1 (bir) yıl daha uzatılatılabilir.”

Fotoğraf: KAP

ABD’nin Türk şirketlere mektubu

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

Yaptırım mektubuna ilk ve tek yanıtsa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den gelmiş, yaptırım uyarısını görmezden gelen Nebati “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” demişti.