Alaattin Aktaş: Türkiye’nin gerçek beka sorunu budur! 

Deprem felaketi yaşanan bu bölge Türkiye ekonomisi için çok çok önemli değil. Ama böyle olduğu halde bile bir deprem toplam üretimi bir anda nasıl aşağı çekiverdi, hep birlikte gördük.

Şimdi böylesi bir depremin Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısının bulunduğu Marmara bölgesinde yaşandığını düşünün!

Türkiye’nin gerçek beka sorunu budur!

Bakmayın özellikle siyasetçilerin dikkatleri başka yerlere çekmek için ortaya attıkları inandırıcılığı olmayan beka sorunu iddialarına… Gerçek beka sorunu ortada duruyor.

Çok can kaybı yaşandı, çok büyük dramlar yaşandı; onlar bir yana ekonomi için çok büyük olmayan bir deprem bile bakın sanayiyi nasıl sendeletti. Dolayısıyla Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ne yapıp edip İstanbul‘a ve bölgeye odaklanması gereklidir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı