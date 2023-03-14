Deprem etkisi: Bankalar İstanbul’u tartışıyor

Depremler sonrasında bankalar da yer planlamasını tartışıyor. Bir banka, tüm operasyonları yüksek riskli İstanbul’da toplamaktansa başta Ankara olmak üzere dağıtmayı gündemine aldı.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Diğer yandan merkezleri İstanbul’da bulunan sanayi ve finans sektörleri de arayışta.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde bir yabancı bankanın riski dağıtmak için Ankara’da yer bakmaya başladığı bildirildi.

Pandemi sonrası çalışanlarına esneklik sağlayan bir diğer bankanın kaynağı, uzaktan çalışmayla ilgili çalışanlara daha fazla esneklik yaratabilmek için alternatiflerin düşünüldüğünü bildirdi.