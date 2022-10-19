Akşener’den Erdoğan’ın ‘doğum’ sözlerine: Yine hedefin ortasında Türk kadını var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin doktora yapan eşine söylediği “Bu işin kariyeri çocuk doğurmaktır. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerine tepki gösterdi.

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Erdoğan, geçen günlerde AKP’ye katılan Çelebi’ye AKP TBMM Grup Toplantısı’nda rozet takmış, bu sırada da Çelebi’nin elini sıkarak “Senin çocuk kaç tane” diye sormuştu.

Çelebi’yse “Bir tane efendim” diye yanıt vermişti. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etmiş ve “Doktora yapıyor, kariyer” demişti. Erdoğan buna “Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmaktır. Sayıları artırmak lazım” demişti.

Çelebi’nin eşine yaşını soran ve “46” yanıtını alan Erdoğan, “Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” diye konuşmuştu. Siyasetçiler, Erdoğan’ın Kürtleri kastettiğini belirterek tepki göstermişti.

‘Artık miatları doldu’

Erdoğan’a bir tepki de Akşener’den geldi.

İYİ Parti lideri Twitter’dan şunları yazdı: “Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye’yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2’nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!”