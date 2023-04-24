Akşener’den ‘Alevi’ videosu yorumu: Kalbim çok acıdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündem olan ‘Alevi’ videosuna ilişkin, “Böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı” dedi.

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Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

İktidarsa Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına ‘mezhepçilik’ yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Sözcü Televizyonu’nda ‘Liderler Özel’ programının konuğu olan Akşener’in konuya dair yorumu şöyle:

*Böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Türkiye’den gitmişiz ama Türkiye’ye geri döndüğünüz zaman biz, birçok şeyleri yaşadık bu ülkede. Çok hızlı bir biçimde “Defolun gidin” dendi. “Rumsunuz” dendi, “Şusunuz” dendi.

*Dolayısıyla onu izah etmek zorunda kalırsınız hep, kendinizi. Bu, berbat bir duygudur. Aynı zamanda sınıfsal da bir şeydir. Kemal Bey’in böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği…

*Herhangi bir Sünni’nin, Alevi olduğu için oy vermeyeceği bir insan olamaz. Normal insanlar arasında asla böyle bir şey yoktur. Ama istismarı önlemek açısından büyük bir açıklıkla ve özgüvenle -ben özgüven kısmını çok beğendim- açıklamasını o gözle izledim. Kendisi açısından faydalı gördüm. İçimde de bir acı hissettim.”